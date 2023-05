Rita Lee, a rainha do rock brasileiro, morre de câncer aos 75 anos

Considerada um dos maiores fenômenos do rock brasileiro, a cantora Rita Lee faleceu, vítima de câncer de pulmão, aos 75 anos. A informação foi divulgada pela assessoria da artista na página oficial do Instagram, nesta terça-feira (09).

Em nota, a equipe da celebridade afirmou que ela faleceu dentro da própria residência, em São Paulo, na noite de segunda-feira (08), e que estava ao lado dos familiares.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no final da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou”, diz um trecho.

De acordo com a postagem , o velório será aberto ao público no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira (10), das 10h às 17h. Já a cerimônia de cremação será realizada de forma particular.

Vale lembrar que em 2021, a artista havia sido diagnosticada com câncer de pulmão e, desde então, vinha fazendo tratamentos contra a doença.