Cá entre nós, a paixão quando bate em nosso peito é arrematador, não é mesmo? Em outras palavras, uma pessoa que acabou de se apaixonar fica completamente cega de paixão e passa a dedicar tudo em sua vida a aquele outro.

Por isso, alguns desejos passam em sua mente, mas falta-lhe coragem para falar!

6 desejos que uma pessoa que acabou de se apaixonar sente e não tem coragem de dizer:

1. Pedir a pessoa em namoro

Começando nossa lista, de praxe esse é o maior desejo de quem está apaixonado..

Afinal, o que os amantes mais querem é engatilhar logo em um relacionamento.

2. Dizer que está com saudade

Outra coisa que, sem dúvidas, bate em seu peito junto com a paixão, é a saudade do crush, que faz o coração dessas pessoas arder e sofrer com essa abstinência.

No entanto, elas evitam deixar isso tão na cara e falar o tempo todo sobre a saudade.

3. Chamar para sair todos os dias

Bom e uma forma de suprir essa saudade, apenas vendo o crush todos os dias.

Mas, os apaixonados não querem deixar tão óbvio que estão gamados, por isso, evitam de chamar para se verem sempre.

4. Falar sobre o crush para todas as pessoas

Ademais, outro desejo que essas pessoas sentem é de falar para todo mundo sobre o crush e como acabou de encontrar seu príncipe ou princesa encantado.

No entanto, isso é algo que os amantes evitam, já que ninguém quer ouvir dos amigos um coro de “tá apaixonado! Tá apaixonado! Tá apaixonado!”

5. Querer se declarar

Outro desejo um pouco inquietante é a vontade de querer se declarar para esse tal príncipe da Disney.

Mas esses apaixonados preferem deixar por debaixo dos panos para não assustar o outro, já que ele não pode ter esses mesmos sentimentos.

6. Mandar mensagens a todo momento

Por fim, é claro que essas pessoas também querem mandar mensagens a todo momento, mas evitam para não incomodar o amado.

Além disso, como a relação ainda é recente, o amante não sabe ao certo se ele gosta ou não desse contato nas redes sociais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!