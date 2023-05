Goiás é tratado como uma grande fazenda em produções nacionais e internacionais

Música sertaneja, fazenda e sotaque puxado são os termos frequentemente atribuídos a Goiás. Embora sejam parte da cultura goiana, moradores há muito tempo ressaltam que o estado extrapola tais limites e inova a cada dia. Ainda assim, produções reforçam a ideia de que Goiás é apenas fazenda.

Em 2018, a primeira temporada do programa “90 Dias Para Casar” apresentou um casal composto por Alan Cox, um estadunidense, e Kirlyam, natural de Goiânia. Na época, os produtores optaram por dramatizar o relacionamento à distância por meio da crítica à capital.

Alan explica que Kirlyam é de uma cidade “muito rural” e que tem “muitas vacas”. Na entrevista, o homem aponta, “eles não têm água quente nas torneiras e cozinham ao ar livre”. Em seguida, mostram a jovem lavando louça e ressaltam que ela não possui máquina específica para a tarefa e nem de lavar e secar roupa.

O trecho que retrata a vida em Goiânia foi compartilhado no perfil de um goiano no Twitter no final de abril, com a legenda “Gente? Como assim, as pessoas cozinham ao ar livre em Goiânia? Eu estou rindo muito”.

A visão é esperada quando se trata de estrangeiros, que também frequentemente confundem a capital do país como Rio de Janeiro. O olhar dos brasileiros sobre Goiás, no entanto, não é tão divergente quanto deveria ser.

Lançada em agosto de 2022, a série da Globoplay, “Rensga Hits!”, conta a história de Raissa Medeiros, uma mulher traída que decidiu seguir o sonho de ser cantora em Goiânia.

Apesar de ser considerada “cidade grande”, as cenas são compostas por pessoas de chapéu de caubói, bares no estilo faroeste e, principalmente, música sertaneja.