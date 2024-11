Por troco de R$ 4, jovem diz ter sido agredido por motorista de aplicativo em Anápolis: “seu viado”

Vítima afirma que prestador de serviço teria proferido xingamentos devido à orientação sexual dela

Paulo Roberto Belém - 25 de novembro de 2024

Jovem teria sido ofendido ao fim de corrida de app (Foto: Divulgação)

Um jovem, de 18 anos, procurou a Delegacia de Polícia de Anápolis na tarde desta segunda-feira (25), para denunciar que um motorista de aplicativo teria lhe ofendido por ser homossexual e lhe agredido, após uma confusão envolvendo o troco de uma corrida.

A vítima teria acionado o condutor do Bairro São João para o Residencial Copacabana pelo valor de R$ 16. No destino, teria pago com R$ 20, mas o motorista lhe teria devolvido uma moeda de R$ 1, dizendo “que iria cobrar mais caro porque a viagem tinha sido muito longa”.

O jovem não teria aceitado, reivindicando o troco correto. Assim, o prestador de serviço teria lhe voltado os R$ 4 de forma irritada e nervosa, postura que resultou em xingamentos ofendendo a orientação sexual dele: “seu viado, filho da p*ta”.

Além disso, o homem ainda teria dado socos e chutes na vítima, na frente de diversas pessoas. Por fim, o motorista encerrou a corrida por conta própria, abandonando o local em alta velocidade.

A partir da denúncia e registro da situação na delegacia, a Polícia Civil (PC) deve investigar o caso para saber o que realmente aconteceu.