Gringo viraliza mostrando por que BH é melhor que Nova Iorque; veja

Um nova iorquino viralizou após contar nas redes sociais quais as vantagens de morar em Belo Horizonte (MG), juntamente do porquê de não querer retornar aos Estados Unidos. Os internautas ficaram impressionados.

Regan Hart Zanes, de 31 anos, trabalhava no ramo empresarial quando se mudou, a trabalho, para o Brasil, em 2014. Durante seis meses, o imigrante ficou deslumbrado com a variedade culinária, além das paisagens encantadoras do estado mineiro.

Depois disso, ele explicou que precisou voltar para o país natal. Em 2017, Regan retornou novamente ao território brasileiro, mas, desta vez, a trabalho em São Paulo.

Logo veio a pandemia e ele precisou escolher o que faria. “Trabalhei no mundo corporativo por 9 anos e nunca gostei ou me empolguei com isso, então finalmente, aos 29 anos, tomei a decisão de mudar completamente minha vida e seguir minha verdadeira paixão”, disse ao G1, após escolher o estado mineiro definitivamente.

“O que me conquistou em BH foram as pessoas, os mineiros, a comida e a cultura, a natureza circundante. Assim que cheguei aqui, me senti em casa, porque todos foram muito calorosos e acolhedores”, revelou.

“Depois que comecei a ir a restaurantes e comer comida mineira, passei a amar ainda mais Belo Horizonte, melhor lugar. Eu não conseguia acreditar que nunca tinha ouvido falar ou experimentado a verdadeira cozinha brasileira antes. Meu prato preferido é feijão tropeiro”, destacou.

Atualmente, Regan produz conteúdo para as redes sociais com a temática “Brasil pelo olhar do gringo” e já conquistou inúmeros fãs e seguidores. Confira!