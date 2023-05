Tem muita gente viciada em celular, se você não for uma dessas pessoas, com certeza conhece alguém que é.

Inclusive, há quem seja tão dependente do aparelho que se quer consegue ir ao banheiro sem levar o item.

Por mais que pareça ser apenas um passatempo ficar ali deslizando pelo feed enquanto faz o número 2, esse hábito não é nem um pouco saudável.

6 perigos de usar o celular no banheiro que a maioria das pessoas não conhecem:

1. Maior risco de ter hemorroida

Acredite se quiser, mas existe uma certa ligação entre hemorroidas e celulares.

Isso porque, dependendo da quantidade de tempo gasto no banheiro, há uma pressão sobre os órgãos da região da pelve, que, por sua vez, faz com que haja uma perda na sustentação daquelas veias e artérias que estão dentro do reto. E consequentemente pode acontecer as doenças hemorroidária

2. Contaminação por bactérias

Você já deve ter ouvido falar que o celular é mais sujo do que o assento de uma privada, não é mesmo?

Pois bem, isso não é mentira e levar o item para o banheiro pode ser mais perigoso ainda, e piora se você der descarga com a privada destampada.

Afinal, o aparelho fica exposto a respingos de fezes, que levam bactérias e germes. Esses, por sua vez, podem levar sujeira para onde você for com o smartphone, podendo te contaminar ou não.

3. Acidentes por distração

Usar o celular no banheiro também pode causar certos acidentes por distração, já que a mente fica sempre antenada com o aparelho por perto, podendo perder sua habilidade de raciocínio.

Sendo assim, cuidado! Pode acontecer acidentes como molhar o aparelho, derrubá-lo dentro da privada e sujar o cômodo.

4. Aumento a dependência do aparelho

Você pode até não concordar com as pessoas que são extremamente viciadas em celular, mas, acredite: há quem prefere perder um dedo do que perder o celular e não estamos exagerando.

Por isso, usar esse item até mesmo na hora do número 2 pode alimentar mais ainda essa dependência.

5. Pode causar disfunção do assoalho pélvico

Assim como as hemorróidas, ficar muito tempo sentado na privada usando o celular pode enfraquecer a musculatura do seu assoalho pélvico.

Esse, por sua vez, não consegue sustentar os órgãos reprodutores, intestino e bexiga, isso pode causar uma disfunção na região.

6. Oxidação interna do aparelho

Por fim, se você gosta de tomar aquele banhozinho escutando música pelo celular, tome cuidado!

O vapor de água pode entrar pelos orifícios desses aparelhos e acabar oxidando por dentro, os deteriorando com o passar do tempo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!