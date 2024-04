Jeito diferente de comer pão com mortadela chama atenção; muitos não conhecem

Esquece o tradicional pãozinho com manteiga e o leite quente. Essa receita se tornou a queridinha da internet

Magno Oliver - 15 de abril de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram)

Como você gosta de tomar o seu café da manhã? Muita gente prefere o tradicional pão com manteiga, mortadela e o copo com leite quente ou café. É o seu caso?

O famoso pãozinho com mortadela é presença confirmada em vários lares brasileiros. A combinação é ideal e pedida para lanches, cafés da manhã e várias outras refeições.

Bom, mas onde queremos chegar é que uma releitura diferente dessa iguaria gastronômica deu para o pão com mortadela a preferência e o queridômetro da internet.

Jeito diferente de comer pão com mortadela chama atenção; muitos não conhecem

O perfil no Instagram da @Estela_home_ trouxe uma variação do clássico pão com mortadela que deu água na boca de muitos internautas.

No vídeo, a receita dá um upgrade nos ingredientes e uma cara nova para o sanduíche. Vamos ao preparo:

Primeiro, ela passa o pão untado com manteiga dos dois lados na chapa da frigideira e guarda. Em seguida, adiciona 2 fatias de mortadela, queijo e deixa a mágica acontecer.

Doura de um lado, o queijo forma uma crosta crocante e a fatia da mortadela fica no ponto. Logo após, basta apenas montar no pão e colocar no prato. Está pronto o sanduíche.

Assim, confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Estela Home -Receitas fáceis (@estela_home_)

