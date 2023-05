Comércio de Anápolis terá horário alternativo no período que antecede o Dia das Mães

Com o dia das mães chegando, vários anapolinos acabam cometendo o tão comum deslize de deixar para comprar os presentes apenas na última hora. Diante desse cenário, é importante estar atento em como o mercado de Anápolis funcionará nessa semana atípica.

Para aqueles que ainda precisam sair às compras, é necessário estar atento aos horários para evitar maiores frustrações. Os lojistas estarão em expediente até as 20h na quinta-feira (11) e sexta-feira (12). No sábado, as lojas permanecem abertas até as 18h, e no domingo, fecham às 12h.

O Sindicato do Comércio Varejista de Anápolis (Sincovan) informou que esses horários foram pensados justamente para facilitar a vida do consumidor, e não chocarem com planejamentos da data, como o almoço do domingo.

A entidade revelou, inclusive, que houve um aumento na procura de produtos para celebrar a data nesta última semana, e que a tendência é que cresça ainda mais.

“Houve um aquecimento mas o movimento maior será este final de semana”, revelou.

De acordo com os dados analisados até o momento pelo sindicato, o maior número de vendas se deu na área de produtos voltados para vestuário.