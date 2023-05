Correios assinam implantação de polo logístico em Anápolis, mas tipo de operação ainda está em estudo

Quase cinco meses após o anúncio da construção de um Centro Internacional dos Correios, em Anápolis, foi formalizado nesta quinta-feira (11) , na sede da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), a implantação de um novo polo logístico no município.

Entretanto, apesar do espaço tempo, não foi ainda cravada a natureza do tipo de operação que será realizada. A fase é de estudos e no rol das possibilidades entram diversos fatores que, associadas às características regionais, permitam instalação de um ou outro tipo de medidas.

“Nós estamos em fase de estudos ainda, verificando qual a viabilidade da implementação de um Centro aqui em Anápolis. Ainda não sabemos qual a natureza do centro, se será de distribuição, tratamento ou internacional”, explicou o presidente dos Correios, Fabiano Silva.

Dentre as possibilidades, está a ativação plena do aeroporto de cargas de Anápolis. A unidade poderá ser instalada em ligação com o aeródromo, de modo a integrar a plataforma logística multimodal.

Outras perspectivas também foram debatidas, como por exemplo a implantação da plataforma 5G em Goiás e a instalação de 1.000 km de fibra ótica no estado.

A expectativa é de que Anápolis, como uma cidade estratégica do ponto de vista geográfico, tenha crescimento do setor comercial graças ao polo. Rotas, que antes passavam por Curitiba e Guarulhos, agora poderão desembocar diretamente no município.