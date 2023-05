Dias após terminar com namorado, jovem recebe bilhete e não acredita no que ele teve coragem de fazer

Terminar um relacionamento já é uma experiência um tanto desgastante para o emocional de qualquer pessoa, mas imagine só romper com o parceiro e, dias depois, receber um bilhete cobrando um reembolso por tudo o que consumiram juntos?

Parece inacreditável, mas foi o que aconteceu com a jovem Ayle Enríquez Mejorada, de 22 anos. A australiana detalhou o caso no TikTok, expondo exatamente a tabela feita pelo ex, com as datas e os locais onde visitaram juntos.

McDonald’s, Domino’s Pizza e até mesmo o combustível gasto pelo casal foram colocados na planilha do ex, que informou que não abriria mão de nada.

O que mais chocou Ayle foi que, durante o namoro, ele não mencionava sobre essa “obrigatoriedade” dela em arcar com as contas. Além disso, nos antigos relacionamentos, a garota relembrou que jamais precisou pagar nada, já que os parceiros tomavam frente de tudo.

Nos comentários, houve uma divisão de opiniões. “Se ele está fazendo só agora, depois do término, é para te irritar. Saiba que você se livrou de um babaca”, comentou uma pessoa.

“Pague o que deve a esse rapaz e o exclua completamente de sua vida. Isso é um peso no teu caminho”, pontuou outra. Veja!