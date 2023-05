Instituto Onco-Hematológico de Anápolis está com estoque zerado de determinados tipos de sangue

Recentemente, diversas campanhas mobilizaram a população anapolina, fazendo com que a comunidade se solidarizasse e participasse ativamente de doações de sangue, o que ajudou na recuperação de vários pacientes. Infelizmente, o cenário geral dos bancos de sangue na cidade constantemente carece de tipos específicos, o que compromete a evolução do quadro de saúde de quem necessita .

A biomédica responsável pelas transfusões de sangue no Instituto Onco-Hematológico de Anápolis, Fernanda França, comentou sobre os desafios que enfrentados nesse aspecto.

Conforme a profissional, atualmente o Instituto atende o Hospital Evangélico, as duas UPA’s, o Hospital de Queimaduras, a Maternidade Dr. Adalberto e o Hospital São Zacarias.

Localizado no Setor Central, a unidade enfrenta, no momento, a falta de todos os tipos sanguíneos com RH negativos, em especial o O-. Nesses casos, o estoque está literalmente zerado.

Fernanda explica que essa carência das tipagens específicas acaba se tornando um problema, pois ao mesmo tempo em que é necessário que sejam realizadas doações, ainda há de se atentar para haver um equilíbrio dentro do estoque.

“Onde a gente sempre tem um estoque mais baixo são nos [tipos] negativos, especialmente o O-, porque também é apenas um número pequeno de pessoas que tem essa tipagem. Aí normalmente sempre fica muito positivo e pouco negativo”, explica.

O local funciona das 07h às 12h e de 14h às 16 de segunda a sexta-feira, ou das 07h às 11h aos sábados, bastando ir portando documentação com foto e passar pela triagem para realizar a doação.