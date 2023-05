Show de Jorge e Mateus está confirmado para o aniversário de Senador Canedo

Dupla amada ao redor do Brasil, Jorge e Mateus, agitará os palcos da comemoração de 34 anos da emancipação de Senador Canedo. A apresentação será no dia 1º de junho na Estação Cultura, com entrada franca.

A notícia que agitou os fãs da dupla foi dada pelo prefeito Fernando Pelozzo (PSD), nesta quinta-feira (11), quando fez balanço da gestão municipal.

Jorge e Mateus estão no mercado há quase duas décadas e já são considerados uma das maiores atrações do sertanejo e pioneiros do subgênero universitário.

Naturais de Itumbiara, a dupla está viajando pelo Brasil com a turnê intitulada “Único” e acabou de se apresentar na capital, no último domingo (07).

Relembre

No ano de 2022, o “Canedo Fest Show” teve as patroas Maiara e Maraisa, além de nomes como Israel e Rodolffo, Zé Felipe, Fernandinho, Zé Pedro e Felipe, Raça Negra e Patati e Patata.