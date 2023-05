6 benefícios que tomar uma cerveja de vez em quando traz para a saúde e talvez você não sabia

Para os entusiastas de bebidas alcoólicas, há uma notícia animadora que certamente os deixará felizes: existem alguns benefícios que tomar uma cerveja pode trazer à saúde e muitos talvez ainda não saibam.

Por ser algo tipicamente calórico e alcoólico, existe uma infinidade de preconceitos contra a bebida. No entanto, hoje o Portal 6 decidiu quebrar esse parâmetro, já que este simples líquido pode oferecer uma série de pontos positivos para os consumidores moderados.

E, se você é fã de uma gelada, vale a pena conferir a lista que separamos abaixo, com algumas das vantagens que a cerveja pode oferecer, e provavelmente você nem sabia disso. Confira!

6 benefícios para a saúde em tomar uma cerveja de vez em quando que talvez você não sabia:

1. Fortalece os ossos

Um estudo publicado na revista Journal of the Science of Food and Agriculture comprovou que o silício presente na cerveja, quando consumido de forma moderada, contribui para a melhoria da densidade óssea, fortalecendo a estrutura corporal.

2. Aumenta a fertilidade masculina

Um estudo publicado no Andrology Journal revelou que homens que consomem moderadamente cerveja durante a semana têm maior probabilidade de apresentar uma maior fertilidade.

Durante a pesquisa, que acompanhou os participantes ao longo de dois anos, constatou-se que aqueles que bebiam de três a sete copos por semana tinham uma contagem de espermatozóides e volume espermático mais elevados em comparação com os demais.

3. Combate o estresse

O lúpulo presente na cerveja aumenta a atividade do neurotransmissor GABA, proporcionando um efeito sedativo que reduz a ação do sistema nervoso.

Isso explica por que muitas pessoas se sentem sonolentas após algumas doses, pois o organismo fica preparado para uma noite de sono tranquila.

4. Combate resfriados

Um amplo estudo realizado por pesquisadores da Sapporo Medical University descobriu que a cerveja pode ajudar a combater resfriados.

Isso se deve ao humulone, um componente encontrado no lúpulo, que possui uma eficácia significativa contra o Vírus Sincicial Respiratório, um dos principais causadores de pneumonia e problemas respiratórios.

5. Protege o cérebro

A cerveja possui propriedades antioxidantes que, quando combinadas com compostos polifenólicos e uma alimentação saudável, reduzem as chances de desenvolvimento de doenças como Alzheimer e Acidente Vascular Cerebral (AVC).

No entanto, vale ressaltar que essa proteção não está relacionada à quantidade de consumo da bebida, portanto, não é desculpa para exagerar.

6. Melhora a qualidade do sono

Como mencionado anteriormente, o lúpulo exerce um impacto significativo no neurotransmissor GABA, proporcionando uma noite de sono tranquila e repousante. No entanto, é importante evitar exageros para não comprometer a qualidade do sono.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!