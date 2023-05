“Estado não tem interesse em colocar câmeras nas fardas dos policiais”, ressalta secretário da SSP

O Secretário de Segurança Pública de Goiás, Renato Brum, ressaltou que não há interesse do Estado na instalação de câmeras nas fardas dos agentes do Comando de Policiamento Especializado (CPE). Uma série de motivos foram elencados afim de sustentar o posicionamento – desde falta de orçamento até a proposta de investir em câmeras nos municípios, além de reforçar os presídios.

O assunto vem ganhando desdobramentos e holofotes desde que o Ministério Público de Goiás (MPGO) entrou com uma ação, em 11 de fevereiro, pedindo antecipação do julgamento da ação sobre a instalação de câmeras em fardas e viaturas da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, como forma de projeto-piloto.

No dia 17 de janeiro, a juíza Mônica de Souza Balian Zaccariotti determinou a implantação dos equipamentos em um prazo de 90 dias. Mas antes do fim do prazo, no dia 04 de maio, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), suspendeu a medida.

Em meio às decisões judiciais e ressaltando que a corporação não tem nada a esconder, em entrevista exclusiva ao Portal 6, Renato Brum, argumentou que além da falta de orçamento, as forças de segurança, assim como a população em geral, contam com celulares que podem ser utilizados como instrumentos para registrar cenas das ações policiais.

Já em momentos de confronto, frisou que os policiais envolvidos respondem a processos jurídicos, de modo que há uma investigação aprofundada das motivações e causas de possíveis mortes.

“Nosso interesse é melhorar o vídeo monitoramento das cidades, inclusive nos presídios, para que a gente dê maior segurança para a população”, afirmou durante o lançamento da Operação Mãos Dadas, no 4º Batalhão da Polícia Militar, em Anápolis. O foco da nova iniciativa é reforçar o policiamento ordinário no município, de modo a coibir crimes.