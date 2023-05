Goiânia lança programa com quase 6 mil vagas para cursos profissionalizantes

A Prefeitura de Goiânia lançou, nesta quarta-feira (10), um programa de cursos profissionalizantes que oferece 5,8 mil vagas até 2024.

A iniciativa é promovida a partir do projeto de benefícios tributários, instituído no Novo Código Tributário do Município (CTM), e quer atender uma demanda levantada pelo setor empresarial.

Os interessados em pleitear uma vaga devem fazer a inscrição por meio do aplicativo Prefeitura 24 horas, no site da Prefeitura (www.goiania.go.gov.br.) ou pelo Sine de forma presencial.

De acordo com a Administração Municipal, 676 oportunidades começarão a ser ofertadas para a população a partir de sexta-feira (12).

As aulas acontecerão na faculdade Delta, localizada no Jardim Planalto, e são destinadas a alunos com idade mínima de 17 anos.

Entre os cursos oferecidos pelo programa, estão: alongamento de cílios e unhas; manicure e pedicure; corte e costura; mídias sociais; informática; cabeleireiro; design de barbas e eletricista.

Vale lembrar que os alunos selecionados receberão certificado ao fim do curso, além de lanche e vale-transporte.