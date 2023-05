Jovem que ganhou mais de R$ 5 milhões na loteria está sendo processada pela mãe e este é o motivo

Uma jovem, de 29 anos, tem enfrentado problemas na Justiça desde 2012, após descobrir que a mãe teria recebido US$ 1 milhão como prêmio em uma loteria (cerca de R$ 5 milhões) e sacar o valor total para si.

Barbara Quiles é mãe de Linza Ford e ambas vivem em Nova Iorque (EUA). A mulher explicou ao Daily Mail que teria comprado o bilhete, apostado e vencido em 2012. No entanto, na data de receber o montante, estava acamada e pediu para que a filha resolvesse a situação.

Depois disso, as coisas complicaram bastante. De acordo com Barbara, Linza optou por receber o prêmio parcelado em 20 anos. Ou seja, todos os anos, seria depositado uma parte do valor.

A jovem estadunidense, que teria apenas 19 anos à época, ficou à frente de toda a situação. Inclusive, posou com o cheque e fez declarações à mídia local contando sobre os sonhos de cursar psicologia com o prêmio recebido e ajudar as crianças necessitadas.

De acordo com documentos arquivados na Suprema Corte de Brooklyn, Linza abriu um cofre no Santander Bank no bairo nova-iorquino, e a mãe obteve uma procuração para acessá-lo. Tudo pareceu funcionar no começo.

O problema foi que, dois anos depois do combinado entre elas, a filha bloqueou o acesso da mãe à conta e desapareceu da cidade, juntamente com o resto do dinheiro.

“Senti como se ela tivesse me esfaqueado não só pelas costas, mas bem no coração e torceu a faca”, disse Barbara, em entrevista, alegando ainda que sentia medo de que a filha pegasse os depósitos dos anos seguintes também.

Já a jovem, desapareceu deixando apenas alguns recados no Facebook. Em um deles, ela afirmou que a mãe sofria de transtorno bipolar.