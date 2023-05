Trecho de rodovia em Goiás será batizado com o nome do filho de Ronaldo Caiado

O trecho da GO-336 que liga Crixás a Nova Crixás, no Norte do estado, será batizado com o nome do filho do governador Ronaldo Caiado (UB), Ronaldo Ramos Caiado Filho.

A lei é de autoria do deputado estadual Lineu Olímpio (MDB). A lei foi publicada na edição suplementar do Diário Oficial do Estado, na quinta-feira (11).

O parlamentar se manifestou nas redes sociais destacando a importância de Ronaldo Filho para a região.

“Acredito que seja uma oportunidade de representar a memória de uma pessoa que investia e acreditava no desenvolvimento rural, na pecuária, lavoura e investimentos na região”, escreveu Lineu Olímpio.

Ronaldo Ramos Caiado Filho foi encontrado morto no dia 03 de julho de 2022, em uma fazenda em Nova Crixás. Não houve a divulgação da causa do falecimento.