Gelateria em Goiânia lança novos sabores fora do convencional e vira opção para se refrescar no calor

Conhecida pelos sabores poucos convencionais, a Di Maria Gelato, em Goiânia, inovou mais uma vez e lançou novos produtos especial para o Dia das Mães.

Dentre as novidades estão o gelato de pudim, arroz doce e caqui. No entanto, o público também pode degustar os sabores presentes desde a inauguração, caso dos de abóbora com coco e feijão.

Outras opções que estão disponíveis na casa são os sabores de pamonha, pequi, tapioca com doce de leite, mirtillo, mascarpone com goiabada e bebidas alcoólicas no palito.

Para aqueles que buscam algo além, a empresa também oferece opções tradicionais, além de petit gateau, brownie e affogato (gelato com café e calda de chocolate).

Em comemoração ao Dia das Mães, a gelateria está oferecendo uma promoção. Neste domingo (14), as mães que forem acompanhadas dos filhos ganharão um gelato.