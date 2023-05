Sonho vira pesadelo para aniversariante que encomendou bolo de R$ 1.500

O bolo de aniversário costuma ser a parte mais especial das festividades, certo? Porém, para uma jovem, tudo se tornou um pesadelo após ela pagar caríssimo por um modelo de quatro andares e receber uma verdadeira bagunça em casa.

Identificada no TikTok como Libby Carlson, a aniversariante explicou no vídeo que teria encomendado um bolo grande com várias camadas.

Para isso, ela enviou uma foto de referência para a profissional responsável. Nas imagens, é possível perceber que a sobremesa seria toda de chocolate e bonita.

No entanto, para a decepção dela, o produto enviado foi algo totalmente diferente do solicitado. No vídeo, ela mostra o bolo torto, com excesso de coberturas e, literalmente, destroçado.

“Pessoal, paguei US$ 300 (cerca de R$ 1.500) por isso e a moça acabou de entregar. O que eu realmente faço?”, questionou na plataforma.

Os internautas ficaram indignados. “Isso é quase um crime de ódio. Chame a polícia! Que absurdo!”, destacou uma pessoa.

“Essa mulher sente muita raiva de você ou simplesmente não estava com a menor vontade de trabalhar hoje”, brincou outra. Confira!