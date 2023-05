Colocar sal na comida é um dos processos mais importantes dentro da cozinha e você não precisa ser mestre cuca para saber disso.

A única questão é que, normalmente, os grandes chefes de cozinha sabem bem até que ponto salgar a comida.

No entanto, muita gente se embanana com isso por aí.

Por isso que hoje vamos te dar dicas de como colocar sal na comida e mandar super bem no seu prato.

Esta é a maneira correta de colocar sal na comida e só quem manda bem na cozinha sabia:

A primeira coisa que você deve fazer antes de adicionar o sal na sua comida é analisar os ingredientes que você está usando.

Assim, observe se eles já não são naturalmente salgados.

Outra coisa a levar em consideração é a famosa prova. Sendo assim, é fundamental experimentar a comida diversas vezes durante todo o processo.

Por isso, vá com calma! Coloque o sal aos poucos ao longo do processo e vá adicionando lentamente, para evitar exageros, conforme for experimentando

Vale lembrar que você pode variar com outros temperos para não ter que usar apenas o sal, por mais que ele realmente realça o sabor, não é a única opção disponível.

Coloquei muito sal, e agora?

Não se desespere! Esse problema tem solução.

Basicamente, para amenizar o sal na comida basta adicionar açúcar e vinagre de maçã em quantidades iguais, assim vai balancear o sabor.

Existe um momento certo?

Para quem fica com receio de temperar a comida com sal por não saber o momento certo, saiba que o ideal é que ocorra no início do processo.

Conforme a comida é aquecida, o sal consegue penetrar mais rápido no alimento.

Além disso, o jeito certo de adicionar esse mineral a sua comida é salpicando para atingir todos os cantos da panela.

Assim, não haverá concentração de sal em porções desproporcionais, alterando o gosto ao longo do prato.

Gostou dessas dicas?

