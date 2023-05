Trânsito movimentado cria nova tendência no mercado imobiliário de Goiânia

Não é segredo pra ninguém que a realidade atual do trânsito de Goiânia é bastante complicada para os motoristas. Assim, como uma alternativa para fugir de todo o caos, uma nova tendência está em alta no mercado imobiliário.

De acordo com o Estudo Mobilize 2022, a frota da capital é de aproximadamente 1,2 milhão de veículos, o que dá a média de 0,72 automóvel por habitante.

Diante de tanta movimentação e confusão, principalmente nos horários de pico, os prédios mistos, ou seja, que tenham apartamentos para morar e salas comerciais, vem ganhando cada vez mais o gosto dos goianienses.

Chamados de mixed use, estes empreendimentos estão virando tendência na capital. Inclusive, circulando pelas ruas de Goiânia é possível visualizar vários destes empreendimentos sendo construídos ou já entregues.

Um dos exemplos destes prédios é o Euro Towers Live Office, que está sendo construído no Park Lozandes, bairro que abriga diversos órgãos como o Fórum Cível e o Ministério Público Federal.

“Existe uma demanda por serviços para atender toda essa população que aqui mora ou trabalha, por um lado. Além disso, os próprios moradores da região também querem contar com uma boa estrutura para desenvolver suas atividades profissionais perto de casa, especialmente com o adensamento do trânsito que vem ocorrendo na cidade”, pontuou Juan Angel Zamora, diretor geral da Euro Incorporações.

Os empreendimentos em alta são pensados como uma alternativa para aqueles que desejam escapar das horas gastas nas ruas da capital por conta do trânsito.