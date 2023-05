Auxílio-funeral são oferecidos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Goiânia

Famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social e que sofreram algum óbito recente no grupo familiar podem requisitar o Auxílio-Funeral.

O benefício é oferecido pela Prefeitura de Goiânia e visa ofertar serviços de assistência funerária e de sepultamento totalmente gratuitos para grupos familiares que não possuem condições de pagar pelos procedimentos.

Entre as tarefas realizadas, estão: limpeza do corpo, flores para a urna, remoção para velório/sepultamento, velório com paramentação simples e sepultamento em cemitério público municipal.

Em casos de pessoas que não foram identificadas e que a família não foi localizada, o órgão oferece o fornecimento de mortalha, a urna simples e sepultamento em cemitério público. Já para falecimentos envolvendo crianças menores de um ano, são oferecidos serviços gratuitos e um conjunto de roupas simples.

Além do Auxílio, a Central de Óbito oferece atendimento em regime 24 horas para a liberação de corpos e transporte pelas funerárias. A unidade do órgão está localizada na Rua Francisca Costa Cunha, no Setor Aeroporto, em Goiânia.