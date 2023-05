Entenda como funcionarão brinquedos adaptados para crianças com deficiência em praças públicas de Anápolis

Foi sancionada em Anápolis a lei que propõe a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em praças públicas do município.

De acordo com o projeto, elaborado pelo vereador Frederico Godoy (Solidariedade), os parques receberão uma quantidade de aparelhos de acordo com o tamanho do espaço disponível.

Dessa forma, aqueles com até cinco brinquedos devem ter pelo menos um adaptado. Já os locais com seis a dez brinquedos devem disponibilizar ao menos dois aparelhos adaptados para crianças com deficiência.

Já as praças com mais de dez brinquedos devem disponibilizar ao menos 20% de aparelhos adaptados.

A lei também determina que os parques instalem placas com os dizeres: “entretenimento infantil adaptado para integração de crianças com e sem deficiência”.

Além disso, os eventos do calendário municipal que tiverem atividades destinadas ao público infantil deverão contar com programas recreativos para crianças com deficiência, mobilidade reduzida e com necessidades especiais.