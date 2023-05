Existem 3 signos que estarão vivenciando um momento de conflito interno complicado, em breve, após alguém do passado reaparecer inusitadamente.

Apesar do período de retrogradação em Mercúrio ter acabado no dia 15 de maio, há ainda algumas pendências a serem resolvidas por essas casas.

Essa pessoa não necessariamente seja alguém que se envolveu romanticamente com esses signos, mas alguém que foi muito importante e machucou profundamente as expectativas dos nativos.

Para sair desse looping de chateações, será necessário tomar uma dura decisão a partir de agora. Confira quais serão as casas mais afetadas.

Uma pessoa do passado vai voltar em breve para a vida destes 3 signos:

1. Gêmeos

Os geminianos estão há alguns dias digerindo uma situação que ocorreu no passado e as consequências atuais de tudo isso no presente.

Com isso, a aparição dessa pessoa pode se tornar um choque muito forte para o nativo, tendo em vista que o aniversário do geminiano está se aproximando, juntamente do fim de mais um ciclo.

É tempo de tomar boas decisões. Decidir verdadeiramente quem merece ficar e quem deve partir o quanto antes. Livrem-se dessa bagagem antiga para conseguir dar passos maiores.

2. Libra

O libriano tem uma sina absurda com gente do passado, não é? Ele adora manter os vínculos antigos intactos, para ter certeza que jamais será esquecido.

Pois bem, é hora de fechar alguns ciclos importantes. Essa pessoa pode aparecer para tentar te manipular, mas você não deve cair nesse papo, nem mesmo dar corda para ver o circo pegar fogo.

Saia desse looping e cresça! É hora de amadurecer!

3. Capricórnio

Por último, o capricorniano também receberá uma antiga decepção de volta em sua vida, pedindo por perdão e querendo um espacinho do seu coração novamente.

Essa pessoa não necessariamente será um amor antigo, mas sim uma pessoa importante. Considere exatamente os pontos positivos e negativos dessa relação.

Talvez não seja tão ruim voltar atrás por alguém que mereça.

