Um palito de dente pode ser muito mais útil do que se imagina e ir além do que aquela simples função de só palitar os dentes ou ser utensílio para pegar petiscos.

Foi pensando nisso que hoje fizemos uma fantástica lista para te ajudar nisso!

6 utilidades do palito de dente que salvam e todo mundo deveria conhecer:

1. Limpar o teclado do computador

Começando nossa lista, nós entendemos bem que não é uma tarefa simples limpar o teclado do computador. Afinal, a poeira e restos de comida se acumulam entre as teclas e dificultam muito a higienização.

No entanto, usando um simples palitinho essa tarefa fica muito mais fácil.

2. Remover sujeira das unhas

Essa dica vai salvar o trabalho da sua manicure ou pedicure!

Para quem mexe com jardinagem e com terra, sabe bem o terror que é ficar com as unhas imundas.

Para isso, use a ponta de um palito de dente e remova toda essa sujeira.

3. Limpar o telefone

Talvez nunca tenha passado isso na sua mente, mas é muito importante limpar o seu telefone regularmente, principalmente os orifícios, como o microfone e alto falantes.

Para esses cantinhos, use um palitinho de dente para alcançar os buracos.

4. Suporte para plantas

Algumas plantas precisam de um certo apoio para que consigam crescer. Sendo assim, se tratando daquelas pequenas, use um palito de dente para isso.

Basta espetar o palitinho ao lado do broto e usar uma fita ou barbante para prender a planta ao pauzinho. Assim, quando a planta tiver adquirido força e tamanho necessário, remova o palito.

5. Decorar doces e bolos

O palito de dente pode ser muito útil na hora de decorar o topo de alguns bolos.

Afinal, ele pode ser a base para você colocar outros doces de decoração ou mesmo recortes e detalhes na cobertura.

6. Fritar linguiças

Por fim, se você queria uma função na cozinha, espete os palitos na lateral das linguiças antes de fritá-las.

Isso vai facilitar muito na hora de virar a linguiça do outro lado da frigideira.

