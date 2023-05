Carro cai em ribanceira, pega fogo e motorista foi encaminhado a UPA

Um motorista teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros, após cair com o carro em uma ribanceira à beira da estrada, de modo que o veículo ficou em chamas e ele acabou sofrendo queimaduras de 1º e 2º graus. O acidente ocorreu por volta das 14h da terça-feira (16) na GO-139 – entre Corumbaíba e Margazão.

Conforme a corporação, os agentes se depararam com o carro sendo consumido pelas chamas, caído ao lado da pista.

Entretanto, o condutor conseguiu se desvencilhar e aguardava próximo ao incêndio, mas apresentava queimaduras de 1º e 2º graus em boa parte do corpo.

Os primeiros socorros foram prestados, e em seguida a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) transportou a vítima à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As equipes deslocadas continuaram o combate às chamas e, através de duas linhas de combate, conseguiram controlá-las no local. As causas do acidente e do incêndio ainda serão investigadas.