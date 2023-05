Você com certeza já acordou de madrugada e, ao olhar no relógio, viu que era 03h. Apesar de parecer somente um horário qualquer assim como outro, despertar nesse período pode ter um significado.

Embora muitos atribuem o horário a algumas crenças populares, há uma explicação para que esse tipo de ocorrência esteja acontecendo com você.

Leia a matéria até o final e descubra o real significado de acordar às 03h.

Já acordou de madrugada e viu que era 03h? Veja o que pode significar

Em algum ponto da vida, você já acordou de madrugada, olhou no relógio e viu que era 03h. O horário é bastante comentado em diferentes doutrinas religiosas que afirmam que o momento é a hora em que as portas do mundo espiritual são abertas.

Já em alguns filmes e séries de ficção, o fenômeno é abordado como um período em que energias malignas atuem com mais força e impacto nos pensamentos.

No entanto, ao contrário das crenças e dos conteúdos midiáticos, há uma explicação cientifica e biológica capaz de explicar o porquê da ocorrência desse fato.

O despertar durante o horário está relacionado ao ciclo natural do sono e a fatores psicológicos. Em um artigo publicado no site The Conversation, o diretor do Centro de Saúde Mental da Swinburne University of Technology, na Austrália, Greg Murray, explica que a teoria do relógio biológico sugere que o corpo humano segue um padrão de sono em ciclos de 90 minutos, com diferentes estágios de sono profundo e sono REM.

Por volta das 3h da manhã, é comum acordar brevemente durante a transição de um ciclo para outro. Essa interrupção pode ser percebida como um despertar completo, especialmente se a pessoa estiver preocupada ou ansiosa.

Além disso, fatores psicológicos, como estresse, preocupações e ansiedade, podem levar a um estado de hiperatividade mental durante a noite. Às 3h da manhã, quando o ambiente está silencioso e a pessoa está sozinha com seus pensamentos, essas preocupações podem parecer mais intensas e difíceis de controlar.

