“Rogério Cruz perdeu o controle da situação”, analisa cientista político sobre mudanças promovidas no paço

Desde o início da semana, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), está promovendo uma reforma administrativa no Paço Municipal.

As mudanças foram realizadas nas secretarias municipais de Mobilidade (SMM); de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) e no Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de Goiânia (Imas).

Na primeira, Marcelo Torrubia de Oliveira foi nomeado para estar a frente da pasta. Ele foi indicado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Policarpo (Patriota).

A Sedec agora será comandada por Diogo Luiz Franco de Freitas, irmão do vereador Igor Franco (SD). Por fim, o Imas foi entregue a Gizza Laurene Carmo di Oliveira, esposa do vereador Welton Lemos, vice-presidente da Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Comurg.

Ao Portal 6, o cientista político Guilherme Carvalho fez uma análise das mudanças promovidas no Paço e como isso pode impactar o futuro de Rogério Cruz a frente do Executivo Municipal.

“Não é a primeira vez que o Rogério Cruz faz estas alterações. Isso mostra uma dificuldade dele manter uma lógica de governo e que ele está sendo acossado por muitas partes, muitos grupos ao mesmo tempo e ele tem inabilidades políticas para gerenciar a base dele”, ponderou.

De acordo com Guilherme, o loteamento de cargos criado por Rogério Cruz neste momento é para evitar possíveis desdobramentos que ocorram após o término da CEI.

Um dos impactos que o relatório apresentado pela comissão pode ter para o prefeito é a abertura de um processo de impeachment na Câmara.

“Como a CEI é um processo de inquérito, possivelmente poderia terminar com um desgaste maior do que o prefeito poderia suportar. O Rogério perdeu o controle da situação. A depender do que a CEI mostrar, o Romário só vai poder falar que não tem como evitar um processo. É assim que se constrói um processo de deposição de chefe executivo”.

Diante deste cenário, quem sai fortalecido é Romário Policarpo. Segundo o cientista político, o vereador venceu uma queda de braço com o prefeito e agora é quem dá as cartas, podendo influenciar nas eleições municipais de 2024.

“Quem se engrandece com o desgaste do Rogério é o Romário. O Romário sai com capital político maior do que ele tinha, ele vence uma queda de braço. Até a candidatura do Rogério Cruz [para prefeito] passa pelo aval do Romário Policarpo”.