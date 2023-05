Filha de Mick Jagger é presa por agredir policiais em Ibiza

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Segunda herdeira mais velha dos oito filhos de Mick Jagger, Jade Jagger, 51, foi presa após agredir uma policial dentro de um restaurante na badalada ilha de Ibiza, Espanha, na noite desta quarta-feira (17).

A informação é do jornal espanhol “El Mundo”. A designer de joias e um amigo se envolveram em uma grande confusão com os garçons do estabelecimento e a polícia acabou sendo chamada para conter os ânimos dos exaltados.

De acordo com a mídia espanhola, a filha do líder dos Rolling Stones demonstrava estar “embriagada”.

Jade e o amigo, que não teve a identidade revelada, também foram apontados pelos clientes do restaurante como pessoas “agressivas” e “transtornadas”.

Segundo ainda a reportagem, os policiais pediram para os dois deixassem o estabelecimento por conta da gritaria e o incômodo junto aos outros frequentadores do local. A dupla se negou e foi aí que a situação piorou.

Inconformado com o convite para deixar o espaço, o homem teria avançado nos agentes e acabou sendo conduzido para viatura. Para defender o amigo, Jade xingou, empurrou e acabou arranhando o rosto de uma policial.

Segundo o “Daily Mail”, os dois passaram a noite na delegacia de Ibiza e devem ser apresentados à Justiça local nesta sexta-feira (19) para maiores esclarecimentos.

Jade Jagger ainda não se manifestou sobre o caso. A sua última aparição nas redes sociais foi há uma semana, já em Ibiza onde ela anunciou que iria passar muitos dias de descanso por causa de uma recente jornada de trabalho bem intensa.