Quatro anos após promessa, viaduto do Recanto do Sol não sai do papel e trânsito piora

Dia 23 de maio de 2019 era para ter sido um dia memorável para moradores da região Nordeste de Anápolis. Naquela data, o prefeito Roberto Naves (PP) e os vereadores da Câmara de Anápolis assinaram o lançamento de uma obra que interligaria o Recanto do Sol a um viaduto para dar acesso a Avenida Brasil Norte – diminuindo o fluxo de trânsito.

Praticamente quatro anos depois da promessa de uma infraestrutura que prometia mudar a rotina dos moradores de uma das regiões mais populosas de Anápolis, nenhuma mudança foi feita.

O pior, com o passar dos anos e o crescimento imobiliário em bairros vizinhos como Residencial Vale do Sol e Parque Residencial das Flores, o trânsito se agravou e acidentes se tornaram manchetes frequentes. Além disso, o ponto define o entroncamento das BR’s 153 e 414 – contribuindo para o movimento de veículos pesados.

Igor Lino Siqueira, diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), explicou ao Portal 6 que a área realmente possuiu algumas particularidades que fazem com que seja propícia para engarrafamentos e até mesmo acidentes.

“Aquela de parte de baixo, a ligação da 414, com a Brasil e a Universitária, tem um aclive seguido de uma curva, o que para veículos de carga pesada, excesso de peso ou com falta de manutenção, acabam quebrando ali embaixo e provocando confusões. Outra coisa é o fluxo pesado, as pessoas tendem a arriscar entrar no fluxo em momentos inoportunos, o que as deixa suscetíveis para acidentes”, comentou.

Ele revelou que, como se trata do cruzamento entre duas rodovias, as BR’s 153 e 414, a jurisdição é do Governo Federal, mas que o Poder Municipal entende que, estando na cidade, também devem realizar medidas para solver o problema.

“Apesar de não ser de competência do Governo Municipal, há uma transposição em projeto da prefeitura para ligar o Recanto do Sol com a Brasil Norte por outro caminho, diminuindo o fluxo”, disse.

O diretor de Obras do município, Albenzio Vento Filho, esclareceu que o projeto já está nas fases finais de licitação e que a previsão é de que as obras sejam iniciadas no próximo semestre. A previsão é de que a obra seja entregue em junho de 2024.

Com essa transposição, espera-se que o fluxo de veículos seja aliviado, tornando o trânsito mais fluído e menos propenso a acidentes.