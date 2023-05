UFG sobe cinco posições no ranking de melhores universidades do mundo

Em ranking divulgado recentemente pela Center for World University Rankings (CWUR), a Universidade Federal de Goiás (UFG) ficou na posição 1.059º entre as melhores instituições de ensino superior do mundo.

Em relação ao levantamento de 2022, a UFG subiu cinco posições, passando de 1.064º para 1.059º.

Ao todo foram avaliadas 20.531 universidades. O resultado obtido coloca a instituição entre as 5,2% melhores avaliadas pelo CWUR.

No ranking de pesquisa, a instituição está na posição 1009º de duas mil universidades, uma subida de oito posições em relação ao ranking de 2022, quando esteve em 1017º.

Para determinar o ranking, a CWUR leva em conta quesitos como o sucesso acadêmico de ex-alunos, o êxito de profissionais formados na instituição e a premiação do corpo docente.

Além disso, também são considerados a quantidade, qualidade e relevância da produção científica, que caracterizam o quesito pesquisa.