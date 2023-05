Saiba quais são as cidades que podem chegar a 10º C neste final de semana em Goiás

Cidades na região Sudoeste de Goiás podem se preparar para o frio neste final de semana. Isso porque a previsão é de temperaturas de até 10º C, o que proporciona uma sensação térmica congelante.

A mínima na região Sul é de 11º C, enquanto a expectativa para a Leste é de 13º C. A região Central, Oeste e Norte podem chegar a 14º C, 17º C e 19º C, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Combinado com o frio, goianos terão ar seco, com umidade chegando a 21% na região Sudoeste e 25% nas demais. No entanto, o Sol continuará forte, principalmente durante as tardes.

De acordo com a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, Elizabete Alves Ferreira, é a massa de ar seco que inibe a formação de instabilidade, o que resulta na falta de nuvens.

“Estamos com um alerta amarelo, já que a umidade no Sudoeste pode chegar a 21%”, destaca a meteorologista.

No entanto, no período da tarde, ela apontou ao Portal 6 que a previsão é de alta nas temperaturas, com os termômetros podendo registrar em torno de 31º C.

Neste sábado (20), os moradores que devem se preparar para o frio são os de Jataí, Ouvidor, Três Ranchos e Nova Aurora, com previsão de 11º C, segundo o Cimehgo. A expectativa é de temperaturas mais amenas em Anápolis e Goiânia, cuja previsão foi de 18º C e 14º C, respectivamente.

Já a expectativa de frio no domingo (21) são para as cidades de Três Ranchos, Nova Aurora e Cristalina, por volta de 11º C. Cumari, Jataí e Davinópolis devem apresentar temperaturas de 12º C, enquanto Santa Helena, Itumbiara, Rio Verde e Catalão estão com previsão de 13º C.

A capital, por sua vez, deve manter a previsão de domingo, enquanto Anápolis pode apresentar uma leve queda nos termômetros, registrando até 16º C.

As cidades que serão as menos afetados segundo a expectativa são Porangatu, Rubiataba, Flores de Goiás, com temperaturas girando em torno de 17º graus neste final de semana.