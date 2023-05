Para quem está com a glicose alta e necessita de um readaptação na dieta, existem alguns alimentos poderosos que podem ajudar a sugar o açúcar no sangue.

Esses produtos são ricos em fibras e outros componentes específicos e podem ajudar a manter a glicose do organismo sob controle e em níveis regulares.

6 alimentos poderosos que ajudam a sugar o açúcar no sangue

1. Cenoura

Um dos alimentos que podem ajudar a controlar o açúcar no sangue é a cenoura. Isso porque ela é rica em betacaroteno e, de acordo com alguns estudos, ela também é capaz de regular o nível de glicose no corpo.

Além disso, ela também ajuda a melhorar a função das células beta pancreáticas, responsáveis por produzir a insulina.

2. Brócolis

O brócolis é um alimento fundamental e que é capaz de ajudar a regular o nível de glicose no organismo. Isso porque a fibra não é digerida, o que significa que o sangue não absorve o alimento da mesma forma que um carboidrato é absorvido, por exemplo.

3. Couve de Bruxelas

Por ser um alimento rico em fibras, a couve de bruxelas é mais um alimento poderoso que pode ajudar na dieta. O item possui um baixo teor de açúcar natural e muitos saciantes que fazem com que você fique saciado por mais tempo.

Então, fica a dica!

4. Abobrinha

Outra recomendação é a abobrinha. Ela é repleta de fibras solúveis capazes de reduzir a velocidade de absorção dos alimentos e, dessa forma, evitar o pico de glicose no sangue.

Além disso, o item também possui um baixo índice glicêmico.

5. Berinjela

A berinjela é mais um item repleto de benefícios e pode te ajudar a desintoxicar o corpo dos doces. Esse alimento possui várias fibras solúveis e é um legume de baixo índice glicêmico.

Inclusive, alguns estudos apontam que o legume é um composto que ajuda a reduzir o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2.

6. Couve Flor

Além de ser um ótimo acompanhamento durante as refeições, a couve flor é também uma ótimo fonte de vitamina A antioxidante, vitamina K, além de ser pobre em carboidratos.

