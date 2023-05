Boa notícia do Governo Federal para quem tem benefício do INSS

Os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram agraciados com uma notícia pra lá de boa do Governo Federal. Na próxima semana, será lançado o benefício do cartão virtual para os solicitantes com um “clube de vantagens”.

Com essa novidade, os beneficiários poderão ter descontos no cinema, em shows, academias, lojas, farmácias e em outros estabelecimentos comerciais.

A proposta surgiu a partir de uma parceria do INSS com o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e o Governo Federal e foi elaborada pela empresa de tecnologia Dataprev.

De acordo com o Ministério da Previdência, o programa será chamado “Meu INSS+” e estará disponível no aplicativo Meu INSS. A previsão é que a novidade seja lançada na próxima segunda-feira (22).

Segundo o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, o cartão virtual foi elaborado no intuito de ofertar mais qualidade a todos os beneficiários do programa.

“O cartão virtual Meu INSS+ representa mais cidadania, mais parceria, mais inclusão, mais qualidade de vida aos aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS”, afirmou ele.

Para os usuários da Caixa Econômica, o benefício será voltado apenas para correntistas. No caso do Banco do Brasil, só poderão utilizar a novidade os beneficiários que não são correntistas

Segundo o presidente interino do INSS, Glauco André Fonseca Wanburg, as novas parcerias com outros bancos e entes públicos, privados e o Governo Federal podem ser firmadas para entrar no Meu INSS+.

“Nesse primeiro momento, a parceria será com Banco do Brasil e Caixa Econômica, mas vamos buscar outros bancos e entes públicos e privados para entrar no Meu INSS+”, explicou.

