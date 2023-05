Capotamento em Anápolis deixa SAMU e bombeiros procurando criança que estaria no carro

Um acidente resultou no capotamento de um veículo de passeio em Anápolis, por volta das 16h deste domingo (21), na BR-060 próximo à Havan. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e dos Bombeiros passaram por momentos de tensão, à procura de uma criança que o motorista afirmava estar no veículo.

O Portal 6 apurou que foi o SAMU quem contatou os bombeiros. Ao perceberem uma cadeirinha infantil no carro, questionaram o condutor, que estava confuso devido ao impacto recebido no acidente e afirmou que estava com a sobrinha no carro.

Após um esforço para retirar o homem das ferragens, foi feita uma varredura no perímetro, de aproximadamente 500 metros, sem que fosse encontrada a criança.

Os agentes então receberam o apoio da concessionária Ecovias Araguaia, juntamente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que desviraram o carro para verificar se havia alguma vítima presa às ferragens.

Felizmente, não foi encontrada nenhuma pessoa e as autoridades concluíram que a afirmação do motorista era apenas um engano, ocasionado pelo choque resultante do acidente.

Não foram registrados ferimentos por parte do condutor. O carro foi retirado do canteiro e a ocorrência foi registrada como acidente de trânsito simples.

A guarnição do Abts 14, deslocou se até o local do fato em apoio ao SAMU Anápolis para atender ocorrência de trânsito ( capotamento). No local havia uma vítima com trauma que foi atendida pela Usa02. Apoiamos no Aph , desconexão do cabo da bateria , efetuamos o corte da cerca para concessionária fazer a retirada do veículo , varredura na área de aproximadamente 500 metros a procura de uma possível vítima (Crianca- segundo o condutor que estaria confuso ). aguardamos na cena até a chegada da PRF e ecovias.