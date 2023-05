Sebrae oferece minicursos gratuitos para quem tem um pequeno negócio e quer crescer em Anápolis

Entre os dias 22 e 26 de maio, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-GO) estará realizando a 14ª Semana do Microempreendedor Individual (MEI). O evento terá palestras, cursos, oficinas e atendimento gratuitos para quem deseja se formalizar em Anápolis.

A programação é composta por 174 ações em 74 municípios goianos e a meta deste ano é superar os atendimentos de 2022, que foram realizados 8.805. Agora, a expectativa é alcançar 9.600.

Em Anápolis, as atividades ocorrerão entre as 18h30 e 22h30, na agência Sebrae localizada na Avenida Minas Gerais, assim como na Sala do Empreendedor, na Avenida Professora Zenaide de Calle Roriz, no bairro Jundiaí.

O secretário Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, Márcio Cândido, afirma que a Semana do MEI será imperdível. “Com uma variedade de oficinas especialmente selecionadas, esta edição oferece uma oportunidade de potencializar suas habilidades e conhecimentos, enquanto se conecta com outros profissionais vivenciando uma experiência enriquecedora que irá transformar seus negócios”.

Durante a semana, microempreendedores podem esclarecer dúvidas sobre as vantagens e desvantagens da formalização como MEI e obter informações sobre a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), que deve ser submetida à Receita Federal até o dia 31 de maio.

Os atendimentos serão realizados por consultores credenciados e parceiros da instituição. No entanto, as vagas são limitadas e as consultorias serão feitas por ordem de chegada.

Assim, as informações sobre as ações estão no site, onde também é possível realizar a inscrição. Vale destacar que a Semana do MEI 2023 também possui atividades on-line.

Confira a programação de minicursos:

22/05: Propósito: Sua empresa faz a diferença?

Local: Sebrae

23/05: Entenda e atenda seu cliente

Local: Sala do Empreendedor (CEITec)

24/05: Potencialize suas habilidades como empreendedor

Local: Sebrae

25/05: Compreenda e analise as finanças da empresa

Local: Sala do Empreendedor (CEITec)

26/05: Maneiras criativas de resolver problemas

Local: Sebrae