Últimos dias para casais se inscreverem no casamento comunitário de Aparecida de Goiânia

Os casais que desejam oficializar a união, mas não têm condições de custear as despesas, têm até o dia 25 de maio para participar do programa de Casamento Comunitário da Prefeitura de Aparecida de Goiânia.

Para se inscrever, é necessário apresentar os documentos pessoais do casal, certidão de nascimento e comprovante de endereço no município na sede da Assistência Social de Aparecida, localizada na Avenida B, Qd APM, no Setor Araguaia.

Além disso, o casal também deve estar acompanhado de duas testemunhas maiores de 18 anos de idade. O horário de funcionamento é das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30.

Ao todo, mais de 1,4 mil casais do município já foram contemplados pela iniciativa em cinco edições do programa. De acordo com a secretária Sulnara Santana, a iniciativa é uma forma de tornar palpáveis os sonhos dos casais.

“O casamento é um momento importante para o casal. É nesta cerimônia que o noivo e a noiva celebram o amor e a vontade de passar uma vida juntos. Para nós esse evento é importante por isso, por tornar o sonho dessas pessoas uma realidade”, afirmou.