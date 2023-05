BR-060 terá desvio nos dois sentidos por mais de 1h para operação nesta segunda (22)

Os motoristas goianos que planejavam trafegar na BR-060, na altura do km 61, em Abadiânia, nesta segunda-feira (22), devem ficar atentos. De acordo com a Triunfo Concebra, um içamento da viga de travessia de uma passarela será realizado no local o que terá desvio no tráfego.

A iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança dos usuários na rodovia e dos colaboradores que operam na região constantemente.

As atividades estão previstas para começar a partir das 10h e irão ocasionar um desvio do tráfego no sentido sul (de Brasília a Goiás) e depois no sentido norte (Goiânia a Brasília). Entretanto, a ordem de desvio para a via marginal das pistas pode ser alterada.

Segundo a companhia, a previsão é que os serviços no espaço tenham duração de 01h30, considerando o início do processo de patolagem do guindaste até o lançamento da viga na posição final.

As obras no local serão sinalizadas e contarão com a viatura e painéis de mensagem, além do acompanhamento da equipe de Engenharia e Operações da Triunfo Concebra e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)