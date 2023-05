Noiva já sabe o que vai fazer com os familiares que não forem ao casamento dela

Uma noiva estava apreensiva antes do casamento, temendo que os convidados não comparecessem, e decidiu tomar uma medida um tanto radical para evitar o desperdício de comida.

Sem se identificar, ela contou no Reddit que tem uma ótima relação com todos os familiares e amigos chamados para o evento, mas que já os conhece o bastante para saber do costume de sumir na hora dos compromissos.

“Eu amo muito a minha família, mas às vezes eles são esquisitos. Vou me casar em outubro de 2024 e quando enviar os convites eu pretendo deixar claro que vou levá-los ao tribunal caso confirmem presença e não apareçam no dia do casamento”, começou explicando.

“A ideia é recuperar os gastos com a parte da comida e serviços dedicados à eles e que foram desperdiçados”, continuou.

Apesar de agir de forma radical, ela acabou se sentindo preocupada com o que eles pensarão dela agora. “É errado agir dessa forma? Obviamente eles não vão precisar pagar nada para comparecer”, questionou.

Os internautas do Reddit explicaram que a ideia é até justificável, mas não deixa de ser grosseira e hostil. “Eu consigo entender sua frustração. Mas não é um bom meio de resolver as questões”, disse uma pessoa.