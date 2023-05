Forças policiais de Goiás estão mobilizadas atrás de pai que matou as filhas para se vingar da mulher

Desde às 17h de segunda-feira (22), as forças policiais de Goiás estão mobilizadas para encontrar o motorista de aplicativo Ramon Souza Pereira, de 30 anos, acusado de ter matado as duas filhas, de 04 e 08 anos, carbonizadas, em Santo Antônio de Goiás.

Até o momento, o homem não foi localizado pelas autoridades e equipes da Polícia Civil (PC) e da Polícia Militar (PM) seguem à procura do homem.

De acordo com a corporação, o crime teria sido realizado após o motorista, suspeitando de uma infidelidade, ter colocado um rastreador no veículo da mãe das meninas, de 28 anos, sem que ela soubesse, segui-la e flagrar uma suposta traição dentro do automóvel.

Após o flagrante, ele teria se revoltado, agredido a mulher e, em seguida, pegado o carro dela e ido até a escola e a creche onde as meninas estudavam, no Jardim Curitiba.

Ao buscar as crianças nas unidades de ensino, o homem passou a enviar mensagens para a mãe das meninas informando que ela não iria mais vê-las. Ele também enviou áudios para alguns familiares afirmando que mataria as duas.

Por volta das 20h, o carro utilizado para a fuga foi encontrado pela Polícia Civil (PC) queimado em uma mata, no município, juntamente com o corpo das meninas.

Além do veículo, a PC também encontrou um tênis com cores pretas e vermelhas, com algumas marcas de sangue.