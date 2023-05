Motorista de aplicativo que matou as filhas carbonizadas teria pego a mãe delas com outro homem, em Goiânia

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, identificado como Ramon Souza Pereira, é apontado como o autor de ter matado as duas filhas, de 04 e 08 anos, carbonizadas, em Santo Antônio de Goiás. O crime aconteceu na segunda-feira (22).

O Portal 6 apurou que o caso teve início, após o homem, suspeitando de uma infidelidade, colocar um rastreador no veículo da mãe das meninas, de 28 anos, sem que ela soubesse, segui-la e flagrar uma suposta traição dentro do automóvel.

Ao ver a cena, o suspeito começou a agredir a mulher e, em seguida, pegou o carro dela e foi até a escola e a creche onde as meninas estudavam, no Jardim Curitiba.

Depois de pegar as crianças nas respectivas unidades de ensino, o homem passou a enviar mensagens para a mãe delas informando que ela não iria mais ver as meninas.

Ele também encaminhou alguns áudios aos familiares das crianças afirmando que mataria as duas. A última mensagem foi enviada por volta das 18h.

Paralelamente, uma equipe da Polícia Civil (PC) foi acionada e deu início às buscas. Por volta das 20h, a corporação localizou o veículo da mulher queimado em uma mata, no município, juntamente com os corpos das meninas carbonizadas.

Além do veículo, a PC também encontrou um tênis com cores pretas e vermelhas, com algumas marcas de sangue. Ramon Souza Pereira ainda não foi localizado pela corporação.