Pai que matou as filhas tentou tirar a própria a vida após cometer o crime, detalha delegado

Após ser preso na tarde desta terça-feira (23) Ramon Souza Pereira, pai acusado de ter matado as filhas carbonizadas na GO-462, na saída de Goiânia, foi internado e deve passar por cirurgia.

Isso porque, segundo o delegado responsável pela investigação do caso, Marcos Cardoso, ele foi encontrado pelos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) bastante debilitado após atentar contra a própria vida.

O homem chegou a ser levado à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), mas devido às condições de saúde, precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Assim, Ramon foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugo), onde fará uma operação para fechar um corte profundo no pescoço e ficará sob custódia da Polícia Penal.

O investigado teria matado as próprias filhas nesta segunda-feira (22) como uma forma de vingança, após ter flagrado uma suposta traição da esposa.

Existe também uma suspeita de que o pai teria matado as crianças antes de carbonizar o veículo com as duas dentro, já que foi encontrado um tênis com marcas de sangue próximo ao carro destruído.