Preso pai que matou as filhas para se vingar de traição da mulher em Goiânia

Foi preso o motorista de aplicativo Ramon Souza Pereira, de 30 anos, acusado de ter matado as duas filhas, de 04 e 08 anos, carbonizadas, na GO-462, na saída de Goiânia.

As forças policiais do estado estavam em busca do investigado desde o final da tarde desta segunda-feira (22).

Ele foi encontrado no final da tarde desta terça-feira (23) pela Guarda Civil Municipal (GCM) e levado à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), onde está detido.

Segundo a Polícia Civil (PC), o crime ocorreu após o motorista, suspeitando de uma infidelidade, ter colocado um rastreador no veículo da mãe das meninas, de 28 anos, sem que ela soubesse.

Assim, o suspeito teria seguido a esposa e flagrado uma suposta traição dentro do automóvel.

Revoltado, Ramon teria agredido a mulher e, em seguida, pegado o carro dela e ido até a escola e a creche onde as meninas estudavam, no Jardim Curitiba, em Goiânia.

Depois de buscar as crianças, o homem passou a enviar mensagens para a mãe das garotas, informando que ela não iria mais vê-las. Ele também enviou áudios para alguns familiares afirmando que mataria as duas.

Por volta das 20h do mesmo dia, o carro utilizado para a fuga foi encontrado pela Polícia Civil (PC) queimado em uma mata, em Santo Antônio de Goiás, na região metropolitana de Goiânia, juntamente com o corpo das filhas.

Além do veículo, a PC também encontrou um tênis com marcas de sangue.