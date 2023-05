Datas de aniversário são verdadeiras contradições. De um lado temos quem ama o dia e fica o ano todo esperando aquela comemoração, do outro, há aqueles que detestam e não querem sequer ouvir falar sobre um “feliz aniversário!”.

Mas uma coisa não tem como negar: o aniversário é uma data única para cada indivíduo, sendo um marco para celebrar a vida.

Onde queremos chegar é que muito além de ser um dia singular para cada pessoa, há alguns mais sortudos (ou não) que nasceram em dias completamente raros, em que quase ninguém no Brasil veio ao mundo nesse dia.

Isso quer dizer que essas pessoas fogem completamente daquele padrão de fulano faz aniversário no mesmo dia de cicrano.

6 datas de aniversário que são raras e poucas pessoas têm elas no Brasil:

Antes de irmos para a lista, vale destacar que esses dados foram retirados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) do Ministério da Saúde, já que por lá é possível obter informações sobre os nascimentos no país.

1º de janeiro

Começando nossa lista, o feriado de Ano Novo não recebe muitas crianças recém-nascidas, não.

De acordo, esse é o dia com menos nascimentos em relação ao ano todo, em números, a taxa de nascidos fica em 12,43% menor neste dia do que a média diária brasileira.

7 de setembro

Os feriados são realmente dias para off para os partos acontecerem. Outra data é o 7 de setembro, dia da Independência do Brasil.

Neste dia, a taxa de nascimento é 14,22% menor que a média diária.

30 de dezembro

Pertinho do primeiro de janeiro, 30 de dezembro também é uma data rara de aniversário. Bom, isso não quer dizer que as crianças não querem nascer nesta data.

Pode ser um remanejamento dos médicos que mudam as datas das cesarianas, por exemplo.

12 de outubro

Outro feriado que não tem muitos nascimentos é o 12 de outubro.

O feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, ou simplesmente Dia das Crianças possui uma taxa de 15,76% menor que nos outros dias.

15 de novembro

Seguindo a lista e os feriados, 15 de novembro também não fica de fora. Dessa vez, o Dia da Proclamação da República não recebe também muitas crianças.

29 de fevereiro

Por fim, 29 de fevereiro encerra essa lista dos dias raros, mas não tem como negar: a data por si só já é rara.

Afinal, 29 de fevereiro só aparece nos anos bissextos, isto é, aqueles divisíveis por 4, como 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 e 2036.

Bônus:

Outras datas raras de aniversariante são: 24 de dezembro, 31 de dezembro, 2 de novembro e 25 de dezembro.

