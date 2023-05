Com ferimentos na garganta e abdômen, pai que matou as filhas após descobrir traição está internado na UTI

O motorista de aplicativo, Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, acusado de matar as duas filhas, de 04 e 08, carbonizadas dentro de um carro, está internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) com ferimentos na garganta e no abdômen, após tentar tirar a própria vida.

De acordo com a unidade de saúde, o homem foi hospitalizado na terça-feira (23) e passou por um procedimento cirúrgico. Ele segue internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o estado de saúde é estável, sem febre e sem uso de droga vasoativa.

Ramon foi localizado pela Guarda Civil Metropolitana em um lago nas proximidades onde as crianças foram encontradas mortas, em Santo Antônio de Goiás.

Ele chegou a ser encaminhado até à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH), mas devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser levado até uma unidade de saúde.

O homem é acusado de ter matado as próprias filhas na segunda-feira (22) como uma forma de vingança, após ter flagrado uma suposta traição da companheira.

Uma das suspeitas da Polícia Civil (PC) é que ele tenha matado as crianças antes de carbonizar o veículo com as duas dentro, já que um tênis com marcas de sangue foi encontrado próximo ao carro destruído.