Após colisão, carro perde o controle, invade posto e atropela funcionários; veja o momento

Um motorista perdeu o controle do carro em uma rotatória, o que levou ao atropelamento de duas vítimas. Câmaras de segurança mostram que o acidente foi desencadeado após uma colisão com outro veículo.

O caso aconteceu na Avenida Raimundo de Aquino, na Vila João Braz, em Trindade por volta das 12h desta quinta-feira (25).

Após a batida, um dos carros invadiu um posto de combustíveis, onde estavam as duas vítimas. Com isso, o Corpo de Bombeiros enviou unidades ao local para prestar socorro.

Uma das vítimas sofreu uma série de traumas, enquanto a outra pessoa atropelada estava consciente e apresentou contusão na região pélvica.

Além destas, a condutora e um passageiro do veículo que perdeu controle também se machucaram no acidente, porém com lesões leves.

Todos foram transportadas ao Hospital Estadual de Trindade, com exceção do condutor do outro veículo, que se recusou ir até a unidade de saúde.