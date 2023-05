Conheça o trailer em Pirenópolis que é opção perfeita para goianos que querem relaxar com mais comodidade

Ir para Pirenópolis para aproveitar os finais de semana ou feriados é um dos maiores prazeres dos goianos. Para quem busca um pouco mais de privacidade e estar em toque com a natureza, mas ainda sem perder o conforto, a Vila Pirilampo tem a solução ideal. Oferecendo trailers aconchegantes, o romance está garantido durante a viagem.

Contando com duas opções de veículos, um de 1974 e outro de 1982, a vibe nostálgica é um dos maiores charmes do local. Ambas as hospedagens estão localizadas dentro de um condomínio fechado, a apenas 3 Km do Centro Histórico da cidade. Os hóspedes ainda podem aproveitar a mata nativa que cerca o local, além de acesso exclusivo ao Rio das Almas.

Ambos os trailers, que de maneira geral são idênticos, oferecem um quarto com cama de casal espaçosa, já com enxoval, além de ar-condicionado, e cortinas para maior privacidade.

Os banheiros contam com água aquecida, toalhas, roupões, sabonetes e sacador de cabelo já inclusos com a estadia.

Quanto a cozinha, é disponibilizado para uso o fogão, geladeira, frigobar, cafeteira, cooktop, além dos principais itens para o preparo de alimentos, tudo visando a maior comodidade.

No espaço externo, mergulhado na natureza, o casal poderá aproveitar uma área com jacuzzi, banheira, espaço para churrasqueira, já com carvão e utensílios de churrasco, redes e trilhas para caminhada, com acesso direto ao rio que cerca a região.

Para maiores informações, o Instagram do local é @vilapirilampopiri, e reservas podem ser feitas através do Holmy