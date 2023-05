Uma das formas bastante utilizadas pelos usuários do WhatsApp para se comunicar são os emojis. As figurinhas se tornaram uma peça quase fundamental na comunicação e simbolizam um jeito mais divertido de conversar na plataforma. No entanto, o significado de alguns caracteres segue sendo um mistério para muita gente, como é o caso do emoji de piscada.

O caractere, que é amplamente utilizado pelos usuários, possui um significado para lá de interessante e que pode variar dependendo da situação em que ele é inserido.

Quer saber mais sobre a definição da figurinha? Leia a matéria até o final e descubra!

Descubra o real significado do emoji de piscada no WhatsApp

É comum que em algum momento, você já tenha passado pela situação constrangedora de enviar um emoji errado no WhatsApp, não é verdade? Mas, você sabia que você pode estar fazendo isso com mais frequência do que pensa?

Isso porque, ao não saber o contexto real por detrás daquele caractere, você pode estar o utilizando o item em um cenário que não lhe cabe e, dessa forma, você pode acabar sendo mal interpretado durante um bate-papo na plataforma e ver a conversa indo por água abaixo.

Um dos caracteres que pode estar suscetível a esse tipo de erro é o emoji de piscada no WhatsApp. Apesar de ser muito utilizado na plataforma, pouco se sabe sobre o significado dele.

O item, que é representado por uma face piscando seu olho direito com um sorriso nos lábios, pode ser utilizado para variadas situações na conversa.

Geralmente, o emoji é usado para substituir a expressão “ok” ou “tudo bem” dado por uma pessoa, simbolizando que você entendeu o que ela está falando.

Já outra definição atribuída ao caractere é a de humor, ironia ou deboche. Para muita gente, o olhinho piscando significa uma forma de afrontar a pessoa após uma fala.