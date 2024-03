Jovem de Curitiba impressiona ao contar como consegue ganhar R$ 80 mil por mês

Ela trabalha num ramo digital, diferenciado e com um público extremamente grande que proporciona um faturamento enorme em sua conta bancária

Magno Oliver - 28 de março de 2024

(Foto: Captura de Tela / Tik Tok)

O que você faria para conseguir ganhar um salário de até R$ 80 mil reais mensais? Muita ideia vem à cabeça, não é mesmo?

Assim, as opções de faturar uma graninha com empregos temporários ou freelas são muitas, mas o que uma jovem conseguiu foi bem diferente.

Vídeo no Tik Tok do perfil @victor041oficial acabou viralizando nas redes sociais e deu o que falar entre os seguidores com o jeito diferente de faturar grana de uma influenciadora digital.

Jovem de Curitiba impressiona ao contar como consegue ganhar R$ 80 mil por mês

Na gravação, Vitor sai às ruas conhecendo algumas pessoas, perguntando qual a profissão delas e quanto elas ganhavam mensalmente.

Foi então que ele depara com uma jovem que declara que fatura cerca de R$ 70 a R$ 80 mil por mês gerando conteúdo adulto para um público específico de seguidores.

Ao perguntar se a profissional faz por amor ou por grana e o que mais gera renda, ela responde: “Por amor e por grana também, né, claro. Eu tenho a Privacy, Onlyfans e o Telegram.”

Em seguida, ele encerra a entrevista e aborda outras pessoas sobre o mercado de trabalho que elas escolheram e se a atividade era por amor, grana ou os dois juntos.

Confira o vídeo completo

