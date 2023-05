Goiânia poderá ter novos bairros promissores em valorização imobiliária nos próximos anos

Ao longo dos últimos anos, investir em imóveis em Goiânia tem demonstrado um bom negócio. Com o metro quadrado ainda considerado barato ao se comparar com outras capitais, especialistas afirmam que, de 2019 para cá, algumas áreas podem ter tido incremento de quase 100% de valorização. Estas possuem características bem peculiares e estão localizadas em setores já consolidados como Bueno, Jardim Goiás e Marista.

Mas, em um futuro próximo, outros setores queridinhos podem entrar na mira de investidores e empreendedores. Ao Portal 6, o gerente comercial da Euro Incorporações, Henrique Campelo, apontou dois novos nortes: Parque Lozandes e Parque das Laranjeiras.

O que atrai o foco para esses bairros são fatores como o baixo adensamento, o que permite a expansão, mas, ao mesmo tempo, a presença de prestadores de serviços ao alcance da mão. Os valores tanto de locação quanto de venda de imóveis podem estar baixos agora em comparação com outros bairros, mas a tendência é de aumento.

“Tivemos apartamentos que foram valorizados em até 94% nos últimos quatro anos”, informou Henrique Campelo. Com valores cada vez mais altos, a capital caminha em direção aos preços encontrados em São Paulo, notoriamente o metro quadrado mais caro do país, acima de R$ 10 mil.

Nesse meio tempo, os tipos de imóveis que subiram de preço foram principalmente de médio e alto padrão, de aproximadamente 100m² e três suítes. Além disso, Henrique afirmou que a valorização foi mais perceptível em bairros já consolidados, como Bueno, Oeste, Marista e Jardim Goiás. “Agora que subiu com a pandemia, não desce mais”, afirmou Henrique.

Pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), realizada em abril de 2023, apontou que a capital foi a que mais valorizou nos últimos 12 meses, com um aumento de 17,12% sobre a venda de imóveis. Já a análise para o mercado de locação salta para 33,84%, com a cidade em segundo lugar, atrás apenas de Florianópolis (37,68%).

O acréscimo vem sendo notado com mais peso nos últimos anos, com foco a partir de 2021, quando a variação acumulada no mesmo período analisado foi de 20,91%. No ano anterior, o número foi de 6,36%, de acordo com a Fipe.

Para o especialista imobiliário da Opus, Denis Augusto Branco, tal valorização se deu por conta da qualidade de vida que a capital oferece, aliado ao preço baixo do metro quadrado e olhar voltado ao lar que a pandemia proporcionou.

“Goiânia teve o metro quadrado muito estável por muitos anos. Quando o preço dos materiais de construção foi corrigida de forma mais agressiva na pandemia, chegou de uma maneira mais abrupta nos imóveis. Além disso, a pandemia trouxe essa preocupação de precisar de um imóvel melhor, sair do aluguel”, explicou.

Conforme Denis, apesar do incremento, os valores seguem abaixo da média, o que ganha atenção não só de goianos que buscam se mudar, como também de pessoas de outros estados.